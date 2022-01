Scritte oscene e insulti omofobi contro tre parrucchieri, il vandalo è un loro collega: l'ha fatto per vendetta (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Non è ancora chiaro perché l'abbia fatto, ma molto probabilmente ha agito per ritorsione. Parlano di 'ragioni di concorrenza commerciale' i carabinieri della Compagnia di Ancona che hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Non è ancora chiaro perché l'abbia, ma molto probabilmente ha agito per ritorsione. Parlano di 'ragioni di concorrenza commerciale' i carabinieri della Compagnia di Ancona che hanno ...

Advertising

EdizioniEO : RT @_incipitmania_: Sceriffo Steward, sono John…». «Dimmi, John». «Siamo alla Valley Elementary School». «Di nuovo scritte oscene?». Incip… - _incipitmania_ : Sceriffo Steward, sono John…». «Dimmi, John». «Siamo alla Valley Elementary School». «Di nuovo scritte oscene?». I… - Nisida789 : @tinamartinareal Purtroppo su tutti gli # vengono scritte cose oscene e a me non piace generalizzare, dal canto mio… - CiociariaO : Piazza nel mirino dei vandali: giochi imbrattati e scritte oscene Episodi continui in pochi giorni. Commercianti e… - Travagliato : @GranataElena @repubblica @Maumol Ma le ha lette queste parole oscene scritte e poi cancellate ? Si riferiscono ad… -