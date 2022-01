Golf | DP World Tour | Harding ancora in testa a 18 buche dalla fine dello Slync io Dubai Desert Classic Pavan e Molinari in top25

(Di sabato 29 gennaio 2022) Completato il terzo round.io, secondo evento consecutivo delle Rolex Series, con uno dei montepremi più alti dell’intera stagione. In un giorno molto difficile per tutti per condizioni ambientali e del percorso, il sudafricano Justinriesce a rimanere inalla classifica. Il 35enne sta sostanzialmente guidando la graduatoria dal primo giorno ed oggi gli è bastato un giro in 71 colpi per portare il suo punteggio sul -12 che gli vale la leadership con due colpi di vantaggio sul più diretto inseguitore. Inseguitore che risponde al nome di Rory McIlroy. Il nordirlandese è stato uno dei migliori oggi, chiudendo un giro che seppur in maniera estremamente altalenante riesce a raggiungere i -3 colpi, che lo portano al totale di ...

... è Justin Harding a confermarsi in testa alla classifica del Dubai Desert Classic di. Il 35enne di Somerset West precede in graduatoria il nordirlandese Rory McIlroy (ottavo nelranking), ...