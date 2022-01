Uefa: due turni a Barella, salta anche Anfield. L'Inter non farà ricorso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai una ventina di giorni alla sfida da batticuore contro il Liverpool. Il 16 febbraio infatti a San Siro si giocherà l'andata degli ottavi di Champions e l'Inter sapeva già che quella sera ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai una ventina di giorni alla sfida da batticuore contro il Liverpool. Il 16 febbraio infatti a San Siro si giocherà l'andata degli ottavi di Champions e l'sapeva già che quella sera ...

Advertising

il_giuoco : RT @it_inter: In arrivo la sentenza dell'Uefa sulla squalifica di #Barella, si va verso i due turni ma l'Inter non farà ricorso GDS - SoloInternews : GdS - Uefa, in arrivo la sentenza su Barella. Si va verso i due turni. - nerazzurrafc : RT @it_inter: In arrivo la sentenza dell'Uefa sulla squalifica di #Barella, si va verso i due turni ma l'Inter non farà ricorso GDS - lau___92 : RT @it_inter: In arrivo la sentenza dell'Uefa sulla squalifica di #Barella, si va verso i due turni ma l'Inter non farà ricorso GDS - imepicbrozo77 : RT @Alex_Cavasinni: #Barella verso i 2 turni di stop in #Champions. Il Comitato etico e disciplinare si è riunito martedì scorso e la deci… -