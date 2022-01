Quirinale 2022, Il Foglio: ‘Salvini a casa di Cassese’ (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini a casa di Sabino Cassese: “Ho un coniglio nel cilindro”. E’ una esclusiva pubblicata su Il Foglio, diretto da Claudio Cerasa, nella giornata caratterizzata dalla terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblca. “Il segretario della Lega -si legge- ha incontrato l’ex ministro del governo Ciampi e adesso si dice disponibile a vedere Letta. Alle 19 Salvini ha convocato una urgente riunione congiunta con deputati e senatori. LEGA – Nessun incontro tra il senatore Matteo Salvini e il giurista Sabino Cassese, sottolineano fonti della Lega, smentendo le indiscrezioni di stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini adi Sabino Cassese: “Ho un coniglio nel cilindro”. E’ una esclusiva pubblicata su Il, diretto da Claudio Cerasa, nella giornata caratterizzata dalla terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblca. “Il segretario della Lega -si legge- ha incontrato l’ex ministro del governo Ciampi e adesso si dice disponibile a vedere Letta. Alle 19 Salvini ha convocato una urgente riunione congiunta con deputati e senatori. LEGA – Nessun incontro tra il senatore Matteo Salvini e il giurista Sabino Cassese, sottolineano fonti della Lega, smentendo le indiscrezioni di stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

