Beppe Marotta | “Serie A e calcio italiano a rischio default”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “LaA e più in generale ilsono a. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo“. Queste le dichiarazioni dell’ad dell’Inter,che lancia l’allarme per i conti del. “Premesso che la salute dei tifosi ci sta a cuore sopra ogni altra cosa -sottolinea l’ad nerazzurro al ‘Sole 24 Ore’-. È indubbio che con mascherina ffp2, super green pass e la capienza ridotta al 50% gli impianti all’aperto siano spazi sicuri. Aver dovuto ...

Ma tanti sono i nomi che hanno inquadrato Beppe Marotta e Piero Ausilio sia in vista di gennaio che per giugno. In estate, oltre a quello del difensore brasiliano, in viale della Liberazione si ...