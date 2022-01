Soleil Sorge di notte ammette quello che c’è stato sotto le coperte con Alex (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante la puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini è tornato sull’argomento delle “coccole” artistiche che Soleil Sorge e Alex Belli si sono fatti sotto le coperte. L’attore ha chiesto che per privacy non venga detto cosa è successo in quel letto e il conduttore ha rispettato la sua richiesta. Peccato però che Delia abbia spifferato a mezza casa quello che il marito ha fatto con l’amica telepatica. E di questi giochi altruistici ha parlato anche Giucas Casella, che in confessionale ha fatto una battuta: “Soleil e Alex che facevano le cose sotto i letti“. La Sorge però non ha preso bene la battuta del paragnosta ed è sbottata. “Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante la puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini è tornato sull’argomento delle “coccole” artistiche cheBelli si sono fattile. L’attore ha chiesto che per privacy non venga detto cosa è successo in quel letto e il conduttore ha rispettato la sua richiesta. Peccato però che Delia abbia spifferato a mezza casache il marito ha fatto con l’amica telepatica. E di questi giochi altruistici ha parlato anche Giucas Casella, che in confessionale ha fatto una battuta: “che facevano le cosei letti“. Laperò non ha preso bene la battuta del paragnosta ed è sbottata. “Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta. Hailineato ancora ...

