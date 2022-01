"Sesso a tre, mi piacciono le donne". Delia Duran proposta indecente a Soleil Sorge: e poi... roba vietata ai minori (Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva la resa dei conti: Alex Belli, dopo lo show di ieri sera al Grande Fratello vip, vola in Egitto. "Vuole staccare un po' la spina", dice una fonte vicina all'attore. Intanto, Durante la notte non sono mancate confessioni choc: “Per il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una cosa a tre con un'altra…A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa…”. Parola di Delia Duran, che fa chiarezza sui molti dubbi legati alla libertà di coppia di cui si parla - ormai - da troppi mesi. Cosa significa? “Questo è per farti capire come mai eravamo complici…”, dice ancora Delia Duran al GF Vip 6. “Noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere…”, continua. Poi, chiacchierando con quella che fino ad ieri era ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva la resa dei conti: Alex Belli, dopo lo show di ieri sera al Grande Fratello vip, vola in Egitto. "Vuole staccare un po' la spina", dice una fonte vicina all'attore. Intanto,te la notte non sono mancate confessioni choc: “Per il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una cosa a tre con un'altra…A mele, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa…”. Parola di, che fa chiarezza sui molti dubbi legati alla libertà di coppia di cui si parla - ormai - da troppi mesi. Cosa significa? “Questo è per farti capire come mai eravamo complici…”, dice ancoraal GF Vip 6. “Noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere…”, continua. Poi, chiacchierando con quella che fino ad ieri era ...

coccosa : @Soleilandia Il rapporto a tre è una scelta personale di una coppia che però prevede sempre la presenza del partner… - phantom_hands_ : cioè se non ci stanno scene di sesso ogni due per tre un libro sul booktok è considerato inferiore? perché se no non me lo spiego boh - ElenaRossini73 : @AXBproduction Alex tu dici di credere in Dio ma Dio ti risponde: ' Amare è una parola bellissima ma ricordati che… - SoloXcapire : @mattino5 Lo hanno fatto capire entrambi ma non lo dicono esplicitamente . Rapporto libero con possibilità di flirt… - MMRM____ : @Huntressworld Con tutto che penso siano tutti d'accordo (lui, la moglie, soleil e pure Signorini c'è una differenz… -