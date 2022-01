Quirinale | Salvini | fiducioso di chiudere in settimana

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - lorepregliasco : Fonti 5 Stelle parlano di 'totale sintonia' tra Conte e Salvini. Sta prendendo forma una soluzione? #Quirinale - msn_italia : Quirinale, centro destra presenta suoi candidati, Salvini nega negoziati con Draghi su governo - La7tv : #quirinale Salvini: 'Dopo 30 anni ci sta che il centrodestra possa avanzare proposte. Leggevo che Frattini non va b… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

A proposito di, il Senatoreè al lavoro su alcuni nomi - donne e uomini - di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, ...... "spero di chiudere entro questa settimana con soddisfazione di tutti o di tanti, per il, e poi il governo corre, corre, produce". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, ...A pranzo da Maxelà ci sono tutti. Sembra la mensa della questione Quirinale. Da Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini ai centristi Cesa e Lupi. Dalla dem De Micheli al ...È convocata per oggi alle 15 la seconda tornata delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Ieri intanto, come ampiamente previsto, si è registrata una 'fumate nera' nella prima votazione: le ...