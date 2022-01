“Ogni volta è così”: il singolo di Emma (Di martedì 25 gennaio 2022) Uscirà a breve “Ogni volta è così”, il singolo che Emma canterà al prossimo Festival di Sanremo. “Ogni volta è così”: quando esce il nuovo singolo di Emma? Manca una settimana all’inizio del 72° Festival di Sanremo che, a distanza di 10 anni dalla vittoria con il brano “Non è l’inferno”, vedrà Emma in gara con “Ogni volta è così” (Polydor/Universal Music Italy). Il brano in gara al Festival sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio. In pre-order da oggi, martedì 25 gennaio, al link https://Emma.lnk.to/ovec, il 45 giri è disponibile anche in edizione limitata, in un’esclusiva versione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Uscirà a breve “”, ilchecanterà al prossimo Festival di Sanremo. “”: quando esce il nuovodi? Manca una settimana all’inizio del 72° Festival di Sanremo che, a distanza di 10 anni dalla vittoria con il brano “Non è l’inferno”, vedràin gara con “” (Polydor/Universal Music Italy). Il brano in gara al Festival sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio. In pre-order da oggi, martedì 25 gennaio, al link https://.lnk.to/ovec, il 45 giri è disponibile anche in edizione limitata, in un’esclusiva versione ...

