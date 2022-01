Niente veti M5S a Draghi. Ma si fanno largo la Belloni e Severino. Il premier per ora resti al governo. In campo altre ipotesi oltre Riccardi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tutto come da copione. Alla fine il M5S, in ossequio, alle indicazioni di Giuseppe Conte, ha votato scheda bianca. Una strategia evidentemente per prendere tempo e arrivare alla giornata di oggi (si vota a partire dalle 15) con le idee più chiare anche grazie ai continui incontri e telefonate che nel frattempo ci sono stati. Il presidente del Movimento ha, tra gli altri, avuto contatti direttamente con Marionella giornata di ieri. Ma l’indicazione arrivata anche dalle riunioni avute nei giorni scorsi sia con i deputati che con i senatori, è chiara:non è un nome spendibile per buona parte del Movimento. Resterà dunque un’extrema ratio nei pensieri sia dei Cinque stelle che dopotutto anche in quelli del Pd. “Il periodo è complicato tra Covid, Recovery, caro bollette e così via – spiega un senatore pentastellato – non possiamo rischiare di ...