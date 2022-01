Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus prova a rialzare la testa a Piazza Affari con il sogno Dusan Vlahovic. Il titolo del club bianconero rimbalza di oltre il 5% a 0,36 euro per azione dopo che ieri i vertici della Fiorentina, in particolare il ds Daniele Pradé, hanno aperto ufficialmente per la prima volta alla cessione dell’attaccante serbo che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Lantus prova a rialzare la testa acon il sogno Dusan. Ildel club bianconero rimbalza di oltre il 5% a 0,36 euro per azione dopo che ieri i vertici della Fiorentina, in particolare il ds Daniele Pradé, hanno aperto ufficialmente per la prima volta alla cessione dell’attaccante serbo che L'articolo

Advertising

napolista : La Juve e l’effetto Vlahovic: il titolo del club bianconero a +5% in Borsa Il primo effetto immediato dell’annunci… - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari - JuventvsNews : RT @CalcioFinanza: Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari - DarioGuglielmin : RT @CalcioFinanza: Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari - rafi_besbes : RT @CalcioFinanza: Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari -