Doc – Nelle tue mani: che personaggio sei? QUIZ (Di martedì 25 gennaio 2022) Doc - Nelle tue mani, personaggi: chi ti rappresenta di più? Scopri chi tra i dottori e non al Policlinico Ambrosiano è più simile a te! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 25 gennaio 2022) Doc -tue, personaggi: chi ti rappresenta di più? Scopri chi tra i dottori e non al Policlinico Ambrosiano è più simile a te! Tvserial.it.

Advertising

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - postofisso2012 : Quando ridete dei nomi che scrivono nelle votazioni per il presidente della Repubblica ricordatevi che anche Doc si… - Marlin_doc : RT @DocfelixBrick: Siamo alla fase più interessante della psicoguerra. Quella in cui tutto è nelle nostre mani. Essi possono fare e dire qu… - marcolfa_doc : @DarkLadyMouse lo spezzatino di cinghiale nelle mie liffate internescional effettivamente manca. Ed è strano. - errabonda20 : RT @_altrove___: @RobertoBurioni non sanno neanche cosa vuol dire, ma lo dicono. Come un mio ex capo che scriveva nelle slides “A DOC” al p… -