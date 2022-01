Tragedia in Camerun - Comore: ressa allo stadio, ci sarebbero sette morti (e tanti feriti) (Di martedì 25 gennaio 2022) Gravissimo episodio durante la Coppa d'Africa: secondo le prime informazioni disponibili, almeno 7 persone sarebbero rimaste uccise durante una fuga precipitosa a uno dei cancelli d'ingresso dello ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Gravissimo episodio durante la Coppa d'Africa: secondo le prime informazioni disponibili, almeno 7 personerimaste uccise durante una fuga precipitosa a uno dei cancelli d'ingresso dello ...

Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - FerAlgaba : RT @filippomricci: Purtroppo la festa è finita in tragedia. La calca attorno allo stadio Olembe prima della partita tra Camerun e Isole Com… - kj_mestre : RT @filippomricci: Purtroppo la festa è finita in tragedia. La calca attorno allo stadio Olembe prima della partita tra Camerun e Isole Com… - tuttonapoli : Eurosport - Camerun-Isole Comore finisce in tragedia: 6 deceduti e 20 feriti dopo parapiglia - filippomricci : Purtroppo la festa è finita in tragedia. La calca attorno allo stadio Olembe prima della partita tra Camerun e Isol… -