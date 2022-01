Quirinale, parte la corsa al Colle: primo voto concluso. Dialogo Letta-Salvini, Draghi parla con i leader (Di lunedì 24 gennaio 2022) La subentrante Maria Rosa Sessa sarà proclamata al posto del deputato di Fi Fasano deceduto. Il veterano dei Grandi elettori è Napolitano. Eletti al primo scrutinio Ciampi e Cossiga, in 23 Leone. Fra chiama e spoglio sei ore Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 24 gennaio 2022) La subentrante Maria Rosa Sessa sarà proclamata al posto del deputato di Fi Fasano deceduto. Il veterano dei Grandi elettori è Napolitano. Eletti alscrutinio Ciampi e Cossiga, in 23 Leone. Fra chiama e spoglio sei ore

