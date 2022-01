Ecco perché la Russia vuole vietare il mining e il trading di criptovalute (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Russia ha già vietato i pagamenti tramite criptovalute e gli investimenti in criptovalute da parte di un fondo comune di investimento Giovedì della scorsa settimana la banca centrale russa ha pubblicato un rapporto proponendo un divieto generale sull'uso e l'estrazione di criptovalute nel paese. Le autorità russe temono che la posizione sempre più forte che sta assumendo la criptovaluta possa rappresentare un rischio per la stabilità dei sistemi finanziari e monetari del paese. "I potenziali rischi per la stabilità finanziaria associati alle criptovalute sono molto più elevati per i mercati emergenti, inclusa la Russia", afferma il rapporto. Cripto è una "bolla" e porta a gravi effetti ambientali Il rapporto ha inoltre suggerito che le criptovalute hanno le ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laha già vietato i pagamenti tramitee gli investimenti inda parte di un fondo comune di investimento Giovedì della scorsa settimana la banca centrale russa ha pubblicato un rapporto proponendo un divieto generale sull'uso e l'estrazione dinel paese. Le autorità russe temono che la posizione sempre più forte che sta assumendo la criptovaluta possa rappresentare un rischio per la stabilità dei sistemi finanziari e monetari del paese. "I potenziali rischi per la stabilità finanziaria associati allesono molto più elevati per i mercati emergenti, inclusa la", afferma il rapporto. Cripto è una "bolla" e porta a gravi effetti ambientali Il rapporto ha inoltre suggerito che lehanno le ...

