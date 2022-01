Amici 21, botta e risposta al veleno tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Il tuo capo …” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022. E anche nel corso di questo appuntamento non sono mancati gli scontri tra due professori di canto della scuola ovvero Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma, qual è stato questa volta il motivo che ha portato i due insegnanti alla discussione? Facciamo un po’ di chiarezza. Nuovo scontro ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non perdono occasione per lanciarsi frecciatine a vicenda e dare vita a scontri e polemiche. Questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata di domenica 23 gennaio e il ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una nuova puntata didi Maria De Filippi è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022. E anche nel corso di questo appuntamento non sono mancati gli scontri tra due professori di canto della scuola ovvero. Ma, qual è stato questa volta il motivo che ha portato i due insegnanti alla discussione? Facciamo un po’ di chiarezza. Nuovo scontro adtranon perdono occasione per lanciarsi frecciatine a vicenda e dare vita a scontri e polemiche. Questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata di domenica 23 gennaio e il ...

