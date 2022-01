Si finge Nicolas Cage e truffa una donna online | le frodi dei finti vip

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Siunaper oltre diecimila sterline. A riportare la strampalata notizia è Sky News. Già, perché una signora inglese avrebbe scovato non si sa bene in quale angolo del web un tizio con cui chattare che si spacciava per la star hollywoodiana (recentemente caduta un filino in disgrazia). Lasarebbe cascata nel tranello senza nemmeno pensarci. Iltore infatti avrebbe cominciato a chiederle soldi. E lei glieli avrebbe dati. Parliamo di oltre 10mila sterline, quindi circa 12mila euro. La vittima però appena accortasi di essere finita in unaavrebbe chiamato Victim Support, una sorta di Codacons inglese incentrato soprattutto su violenze domestiche e crimini d’odio razziale e di ...

Pensava di chattare con Nicolas Cage ma dietro la tastiera al posto della star di Hollywood c'era un truffatore che tra promesse di prossimi incontri e tenere frasi le ha spillato 10mila sterline, circa 12 mila euro.