CS | GO | NiP deve ancora fare a meno di dev1ce | ecco chi prenderà il suo posto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nicolai “” Reedtz resteràfuori dalla formazione attiva di CS:GO di Ninjas in Pyjamas. Come riportato da 1pv.fr e Dexerto, infatti, il quattro volte campione Major nonparte ai BLAST Premier Spring Groups, in programma la prossima settimana: il suoverrà presouna volta dall’AWPer Love “?phzy?” Smidebrant, giocatore dell’Academy di NiP. Phzy ha già sostituitonei playoff di IEM Winter e nella BLAST Premier World Final che si è svolta lo scorso dicembre a causa dei problemi di salute che hanno interessato il giocatore danese. Stando a quanto riferito da alcune fonti,potrebbe restare fuoriqualche mese per recuperare completamente: per questo, NiP si è subito guardata intorno per trovare un ...