Capua Bene Comune: "Urgente e prioritario definire progetto politico" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo Capua Bene Comune. "31 gennaio 2022: termine ultimo per partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale per l'attuazione del PNRR. 28 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici. 28 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia. 28 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche. 28 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche. 01 marzo 2022: ...

