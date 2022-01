Marsiglia, Longoria: «Kamara? Non è piacevole avere qualcuno a fine contratto» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, parla della possibile partenza di Boubacar Kamara, giocatore seguito anche in Serie A Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria non ha escluso la possibile partenza di Boubacar Kamara già a gennaio. Il giocatore è nel mirino di diversi club di Serie A. Kamara – «Abbiamo discusso molto. C’è rispetto reciproco, ci siamo messi a sedere e ad oggi tutto può succedere, a patto che si soddisfino tutte le parti in causa. Il rispetto è importante, vedremo cosa succederà… Non è piacevole avere un giocatore a fine contratto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pablo, presidente del, parla della possibile partenza di Boubacar, giocatore seguito anche in Serie A Intervenuto in conferenza stampa, il presidente delPablonon ha escluso la possibile partenza di Boubacargià a gennaio. Il giocatore è nel mirino di diversi club di Serie A.– «Abbiamo discusso molto. C’è rispetto reciproco, ci siamo messi a sedere e ad oggi tutto può succedere, a patto che si soddisfino tutte le parti in causa. Il rispetto è importante, vedremo cosa succederà… Non èun giocatore a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

