“So tutto | ecco le prove” GF Vip | bomba su Delia Duran e Alex Belli | è lui chi li conosce bene a cantare

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Solo poche ore fa, sulla sua pagina social,lanciava un messaggio per la sua.” Ebsi iniziòda qui!! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente!! A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi”. “E forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo ?? e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nele nel Male!!”. Poi, nel pomeriggio di oggi, la doccia gelata.aveva detto di voler lasciare per sempre ...