Quirinale: centrosinistra e M5s d'accordo sulla strategia comune, ma divisi su Draghi. Fonti M5s: "Resti a Chigi". Letta: "Va protetto" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In cerca di un candidato comune, aperti al confronto con il centrodestra, ma divisi sulle sorti di Mario Draghi. Il primo vertice congiunto in vista del voto per il Quirinale dell'area di centrosinistra non ha risolto i nodi sul tavolo. Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza si sono visti per cercare di elaborare una strategia comune, ma le ricostruzioni delle ultime ore parlano di un'intesa che al momento non è stata raggiunta. Il primo problema è la candidatura di Silvio Berlusconi: il nome del Cavaliere impedisce un qualsiasi dialogo e, se dovesse restare in campo, si dovrebbe trovare una presa di posizione unitaria. Il secondo si chiama Mario Draghi: perché se per Enrico Letta l'ipotesi di farlo traslocare ...

