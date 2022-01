Australian Open 2022, il Matteo Berrettini dei primi due turni sarà sfavorito contro Carlos Alcaraz (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz. Fin dal momento del sorteggio l’attesa era tutta per questa sfida del terzo turno degli Australian Open 2022. Una partita che può essere davvero uno spartiacque sia per il romano sia per lo spagnolo, che potrebbero davvero trovare il corridoio giusto per arrivare addirittura fino alla semifinale. Sulla carta Berrettini è favorito, essendo testa di serie numero 7, ma i primi due turni parlano di una realtà al momento differente. Alcaraz ha decisamente impressionato nelle prime due sfide sia contro il cileno Tabilo sia contro il serbo Lajovic. Lo spagnolo ha recuperato perfettamente dall’inattività per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Fin dal momento del sorteggio l’attesa era tutta per questa sfida del terzo turno degli. Una partita che può essere davvero uno spartiacque sia per il romano sia per lo spagnolo, che potrebbero davvero trovare il corridoio giusto per arrivare addirittura fino alla semifinale. Sulla cartaè favorito, essendo testa di serie numero 7, ma idueparlano di una realtà al momento differente.ha decisamente impressionato nelle prime due sfide siail cileno Tabilo siail serbo Lajovic. Lo spagnolo ha recuperato perfettamente dall’inattività per la ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - coccodrilloca : RT @MMaXXprIIme: Hanno cacciato #Djokovic dagli Australian Open solo perché avrebbe vinto per abbandono di tutti gli altri tennisti causa m… - Borderangel78 : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. -