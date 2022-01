Vaccini | Marco Cavaleri Ema | quarta dose ragionevole in soggetti vulnerabili

(Di martedì 18 gennaio 2022) "Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto tre dosi per la vaccinazione primaria, sarebbeche le autorita' sanitarie pubbliche prendano in ...

Lo ha detto il capo della strategia vaccinale dell'Ema,Cavaleri. 18 gennaio 2022Lo ha spiegatoCavaleri , responsabile per idell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa. Quarta dose potrebbe essere ragionevole per le persone ...'Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto tre dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che ...Ad oggi non ci sono prove sulla necessità di una quarta dose di vaccini anti Covid. L’Ema “non ha ancora visionato i dati sulla quarta dose” del vaccino anti-Covid. “Attualmente, non ci sono prove del ...