Gf Vip, il racconto struggente di Nathaly su Massimo Troisi: «A 18 anni il suo cuore si fermò …Mi manca» (Di martedì 18 gennaio 2022) . Tra i grandi amori della Caldonazzo c’è sicuramente quello per l’attore napoletano scomparso nel 1994 a causa di un attacco cardiaco. Tra le sorprese di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è senza ombra di dubbio Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha raccontato la sua storia e il suo rapporto con gli uomini, che spesso sono stati cattivi con lei. Tra loro però c’è un’eccezione ed è stato Massimo Troisi. «Sono passati 28 anni – racconta emozionata la Caldonazzo – ero al ristorante con una mia amica e lui mi guardava continuamente, uscendo l’ho salutato e non se l’aspettava. Ha chiesto al proprietario come mi chiamavo, ma io all’epoca avevo un cognome diverso e quindi non mi trovava, poi il suo miglior amico si mise con la parrucchiera di mia sorella e mi invitò a prendere un caffè a casa sua. Mi aprì quest’uomo ... Leggi su blog.libero (Di martedì 18 gennaio 2022) . Tra i grandi amori della Caldonazzo c’è sicuramente quello per l’attore napoletano scomparso nel 1994 a causa di un attacco cardiaco. Tra le sorprese di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è senza ombra di dubbioCaldonazzo. L’attrice ha raccontato la sua storia e il suo rapporto con gli uomini, che spesso sono stati cattivi con lei. Tra loro però c’è un’eccezione ed è stato. «Sono passati 28– racconta emozionata la Caldonazzo – ero al ristorante con una mia amica e lui mi guardava continuamente, uscendo l’ho salutato e non se l’aspettava. Ha chiesto al proprietario come mi chiamavo, ma io all’epoca avevo un cognome diverso e quindi non mi trovava, poi il suo miglior amico si mise con la parrucchiera di mia sorella e mi invitò a prendere un caffè a casa sua. Mi aprì quest’uomo ...

