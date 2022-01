Australian Open 2022: Seppi si arrende al primo turno, passa Majchrzak in tre set (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche per Andreas Seppi si interrompe al primo turno l’esperienza agli Australian Open 2022. L’azzurro si è arreso in tre set contro Kamil Majchrzak (6-1 6-1 7-5), con il polacco che ha dominato i primi due set riuscendo ad imporsi sul finale del terzo parziale. Nel secondo turno Majchrzak sfiderà il vincente tra Musetti e De Minaur. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Parte subito male l’azzurro che subisce un break in apertura del primo set. Nel secondo game prova a rimediare ma il polacco gli annulla una palla break e scappa sul 2-0, allungando ancora nel gioco successivo srappando nuovamente la battuta ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche per Andreassi interrompe all’esperienza agli. L’azzurro si è arreso in tre set contro Kamil(6-1 6-1 7-5), con il polacco che ha dominato i primi due set riuscendo ad imporsi sul finale del terzo parziale. Nel secondosfiderà il vincente tra Musetti e De Minaur. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Parte subito male l’azzurro che subisce un break in apertura delset. Nel secondo game prova a rimediare ma il polacco gli annulla una palla break e scappa sul 2-0, allungando ancora nel gioco successivo srappando nuovamente la battuta ...

