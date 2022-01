Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 18 gennaio: debutti ok per Medvedev, Tsitsipas e Sinner. Ruud si ritira, Murray immortale (Di martedì 18 gennaio 2022) In archivio anche la seconda giornata degli Australian Open 2022, e il bilancio italiano non è dei migliori: Jannik Sinner è l’unico azzurro che riesce ad approdare al secondo turno quest’oggi: l’altoatesino ha rispettato il pronostico contro il portoghese Joao Sousa, che si arrende in tre set, guadagnandosi il diritto di sfidare lo statunitense Steve Johnson, che ha si è imposto su Jordan Thompson al quinto. Tutti ko gli altri italiani: Lorenzo Musetti parte bene con Alex De Minaur per poi crollare alla distanza, mentre Stefano Travaglia cede il passo a Roberto Bautista Agut dopo essere colto anche dai crampi. Sconfitte senza appello per Gianluca Mager, superato agilmente da Andrey Rublev, Andreas Seppi sconfitto da Kamil Majchrzak e Marco Cecchinato che si arrende all’esperto Philipp Kohlschreiber. Inizia con il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) In archivio anche la seconda giornata degli, e il bilancio italiano non è dei migliori: Jannikè l’unico azzurro che riesce ad approdare al secondo turno quest’oggi: l’altoatesino ha rispettato il pronostico contro il portoghese Joao Sousa, che si arrende in tre set, guadagnandosi il diritto di sfidare lo statunitense Steve Johnson, che ha si è imposto su Jordan Thompson al quinto. Tutti ko gli altri italiani: Lorenzo Musetti parte bene con Alex De Minaur per poi crollare alla distanza, mentre Stefano Travaglia cede il passo a Roberto Bautista Agut dopo essere colto anche dai crampi. Sconfitte senza appello per Gianluca Mager, superato agilmente da Andrey Rublev, Andreas Seppi sconfitto da Kamil Majchrzak e Marco Cecchinato che si arrende all’esperto Philipp Kohlschreiber. Inizia con il ...

