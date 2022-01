La second life di Second Life, ai tempi del metaverso (Di lunedì 17 gennaio 2022) ?Torna il fondatore Philip Rosedale per riconquistare il mercato dei mondi digitali e virtuali che aveva creato quasi vent’anni fa: “Il metaverso non sarà basato sulla pubblicità" Leggi su repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) ?Torna il fondatore Philip Rosedale per riconquistare il mercato dei mondi digitali e virtuali che aveva creato quasi vent’anni fa: “Ilnon sarà basato sulla pubblicità"

Advertising

_ControTendenza : Metaverso, tra i nomi nuovi spunta il ritorno di Second Life - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Metaverso, tra i nomi nuovi spunta il ritorno di Second Life) è stato pubblicato su Carlo… - viperaviola : Ci sono ancora 600-700 mila avatar in giro su #SecondLife - telodogratis : Metaverso, tra i nomi nuovi spunta il ritorno di Second Life - laregione : Col Metaverso potrebbe tornare Second Life -