Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo | “Non sei Julia Roberts | io i regali non te li faccio Perché ti devo dare un cadeaux?”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Traè chiaro che non scorra buon sangue. L’ultima conferma del loro astio è arrivata durante la puntata delVip 6 andata in onda venerdì 14 gennaio in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini ha invitato i concorrenti a fare una scelta: se stare dalla parte di Katia Ricciarelli o dell’ex compagna di Massimo Troisi, ‘acerrime nemiche’. Quindi il padrone di casa ha chiesto un parere anche alle opinioniste del programma –e Adriana Volpe – e la prima ha scelto Katia. Allora Signorini ha chiesto il motivo eha replicato: “Dai… Ha fatto una clip di presentazione che sembravae invece è...

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - shitzu84 : @vladiluxuria Giusto di grande fratello e isole dei famosi può parlare...fai pena alla parola dignità!!! - j1nkokin : @Blue4Draws Dandosi anche lui stesso il nome Ciel, nome del fratello che era l'unico che appunto riusciva a domarlo… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: "Non sei Julia Roberts, io i regali non te li fac…

L'ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha compromesso gli equilibri interni ed in particolar modo ha contribuito a mandare in crisi Soleil Sorge. In un momento di forte sconforto, l'influencer si è confidata con l'ex ... Parecchio infastidita dalla presenza di Delia Duran, Soleil Sorge si è duramente sfogata con gli altri coinquilini di Cinecittà ... Gesti d'affetto meravigliosi che fanno stringere il cuore a tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip: sono quelli dettati dal rapporto che Manuel Bortuzzo ha stretto non soltanto ...