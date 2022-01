Attacco hacker durante il convegno in Senato: sullo schermo parte un film p0rno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Imbarazzante è dire poco L’incontro era organizzato dal Movimento 5 Stelle E’ accaduto durante l’esposizione di Maria Laura Mantovani Ecco Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Imbarazzante è dire poco L’incontro era organizzato dal Movimento 5 Stelle E’ accadutol’esposizione di Maria Laura Mantovani Ecco Perizona Magazine.

Advertising

ladyonorato : Sì, oggi il mio sito web è stato colpito da in attacco hacker. Stiamo lavorando per ripristinarlo. Abbiamo dato dav… - zazoomblog : Attacco hacker durante il convegno in Senato: sullo schermo parte un film p0rno - #Attacco #hacker #durante… - ilfaroonline : “Attacco hacker” al Senato: sui monitor appare un film porno - EttoreCasoni : RT @collettiva_news: #Sanità #Padova. Attacco #hacker alla ussl. La denuncia del sindacato 'non è solo un attacco diretto alla privacy dell… - Nataieri21 : I dati di migliaia di utenti dell'Ussl di Padova sono finiti online -