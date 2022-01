Quirinale, Fico: 'Alla Camera ci sono 29 deputati positivi, tra 6 e 8 in Senato' (Di domenica 16 gennaio 2022) 'Alla Camera ora i positivi sono 29, con una curva in discesa. Al Senato non conosco i numeri precisi, ma sono tra i sei e gli otto, ma sempre in discesa'. Lo ha detto il presidente della Camera, ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) 'ora i29, con una curva in discesa. Alnon conosco i numeri precisi, matra i sei e gli otto, ma sempre in discesa'. Lo ha detto il presidente della, ...

