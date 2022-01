Gazzetta: il Napoli sonda Alvarez del River per giugno, ma non è esclusa una sorpresa a gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Napoli cerca il sostituto di Insigne per giugno. Le attenzioni del club di De Laurentiis, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sono su Julian Alvarez del River. Finora il suo agente ha avuto contatti con Inter e Milan, ma ora si è inserito, appunto, il Napoli e in agguato c’è anche l’Atalanta. “L’attaccante argentino è al centro di un’asta internazionale dopo una stagione da record con la maglia del River e l’ingresso in scena del club di De Laurentiis aggiunge una pretendente. Il Napoli si muove d’anticipo per sostituire Insigne che saluterà a fine campionato e pure il futuro di Mertens e Lozano è ancora incerto. Al momento Spalletti non ha necessità numerica di una punta, ma non va esclusa una sorpresa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilcerca il sostituto di Insigne per. Le attenzioni del club di De Laurentiis, secondo quanto scrive ladello Sport, sono su Juliandel. Finora il suo agente ha avuto contatti con Inter e Milan, ma ora si è inserito, appunto, ile in agguato c’è anche l’Atalanta. “L’attaccante argentino è al centro di un’asta internazionale dopo una stagione da record con la maglia dele l’ingresso in scena del club di De Laurentiis aggiunge una pretendente. Ilsi muove d’anticipo per sostituire Insigne che saluterà a fine campionato e pure il futuro di Mertens e Lozano è ancora incerto. Al momento Spalletti non ha necessità numerica di una punta, ma non vauna...

