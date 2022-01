Bonus tiroide 2022: cos’è, requisiti e come ottenerlo (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva il Bonus tiroide 2022. Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’Inps a chi ha un’invalidità superiore al 74% provocata da un disturbo della tiroide. L’importo del contributo va dai dai 291,60 ai 550 euro e spetta a coloro che soffrono di patologie alla tiroide come la presenza di carcinomi tiroidei, l’asportazione della ghiandola, il gozzo, ipotiroidismo con compenso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva il. Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’Inps a chi ha un’invalidità superiore al 74% provocata da un disturbo della. L’importo del contributo va dai dai 291,60 ai 550 euro e spetta a coloro che soffrono di patologie allala presenza di carcinomii, l’asportazione della ghiandola, il gozzo, ipotiroidismo con compenso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Ecco cos'è e chi ha diritto al #bonus #tiroide - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus tiroide Inps fino a 525 euro al mese: a chi tocca e per quali patologi… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus tiroide 2022: quanto spetta, a chi e per quali patologie -… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus tiroide 2022: come richiederlo. La guida - Economia -… -