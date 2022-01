Può Berlusconi diventare presidente? Dal punto di vista dei voti è difficile ma non impossibile (Di venerdì 14 gennaio 2022) È il conto che tutti cercano di fare nel mondo politico in questi giorni da quando si è capito che davvero Silvio Berlusconi vuole tirare dritto nella sua mission impossible verso il Quirinale: non è che alla fine ce la può fare? Intendiamoci: il problema, politico, reputazionale e di divisività è noto a tutti. Berlusconi, a seconda delle epoche, a seconda dei suoi competitori e nemici è stato chiamato in tutti i modi, «lo psiconano» (copyright di Beppe Grillo) o «il principale esponente dello schieramento avversario» (locuzione coniata dal competitore di maggiore aplomb, Walter Veltroni). Continua a essere il «Banana» di Marco Travaglio, e nel cinema resterà Il caimano del film di Nanni Moretti. Ma è anche vero – gli avversari non lo dimenticano – che una parte d’Italia lo ha votato e ne ha determinato la vittoria a più riprese, nel lontano 1994, ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) È il conto che tutti cercano di fare nel mondo politico in questi giorni da quando si è capito che davvero Silviovuole tirare dritto nella sua mission impossible verso il Quirinale: non è che alla fine ce la può fare? Intendiamoci: il problema, politico, reputazionale e di divisività è noto a tutti., a seconda delle epoche, a seconda dei suoi competitori e nemici è stato chiamato in tutti i modi, «lo psiconano» (copyright di Beppe Grillo) o «il principale esponente dello schieramento avversario» (locuzione coniata dal competitore di maggiore aplomb, Walter Veltroni). Continua a essere il «Banana» di Marco Travaglio, e nel cinema resterà Il caimano del film di Nanni Moretti. Ma è anche vero – gli avversari non lo dimenticano – che una parte d’Italia lo ha votato e ne ha determinato la vittoria a più riprese, nel lontano 1994, ...

Advertising

a_padellaro : LODI SASSOLI? NON VOTI B. Non si comprende come i due giovani leader della destra possano dare ascolto alle proffer… - ItaliaViva : .@matteorenzi:'Se il centrodestra se la gioca bene può essere determinante nell'eleggere il Presidente della Repubb… - fattoquotidiano : Ipotesi Berlusconi? Ainis: “Il presidente rappresenta l’unità nazionale. Una caratteristica che nessun leader di pa… - MMastrantuono : Se si va alla quinta votazione il pdr sarà draghi. Fino alla quarta può vincere Berlusconi ( nelle prime tre lui pe… - rdlea : #Berlusconi per le dimensioni del suo business non può fare a meno della simpatia dei Goldman Sachs e simili: è vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Può Berlusconi Salvini e Meloni candidano Berlusconi al Quirinale, ma a metà. Tra i due è il gioco dei sospetti ...volta Berlusconi si è paragonato a Gesù Cristo. Ieri, Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto ufficialmente di 'accettare la candidatura al Quirinale per il centrodestra'. Fermarlo? Si può ...

Corsa per il Quirinale, centrodestra compatto su Berlusconi: 'Da tutta la coalizione unità d'intenti' Nessuno può dire a chi è stato Presidente del Consiglio per tre volte 'Berlusconi no, tu no' . Al lavoro per ridare all'Italia un'immagine di efficienza" ha commentato, a caldo, il leader del ...

Può Berlusconi diventare presidente? Dal punto di vista dei voti è difficile ma non impossibile Open ...voltasi è paragonato a Gesù Cristo. Ieri, Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto ufficialmente di 'accettare la candidatura al Quirinale per il centrodestra'. Fermarlo? Si...Nessunodire a chi è stato Presidente del Consiglio per tre volte 'no, tu no' . Al lavoro per ridare all'Italia un'immagine di efficienza" ha commentato, a caldo, il leader del ...