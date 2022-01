La scelta della regina Elisabetta sul figlio accusato di abusi sessuali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, è stato privato di tutti i suoi patronati e dei suoi ruoli onorari in ambito militare. Non solo, ma al Duca di York è stato tolto anche il titolo di Altezza Reale. Il provvedimento arriva dopo la decisione del tribunale di New York di mandare a processo il principe, accusato di violenze sessuali ai danni di Virginia Giuffre. Vi raccomandiamo... Il principe Andrea di York, figlio della regina Elisabetta, andrà a processo Il Duca è accusato di abusi sessuali da Virginia Giuffre, la donna che venti anni fa era una delle schiave del sesso nel traffico di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Principe Andrea, terzogenito, è stato privato di tutti i suoi patronati e dei suoi ruoli onorari in ambito militare. Non solo, ma al Duca di York è stato tolto anche il titolo di Altezza Reale. Il provvedimento arriva dopo la decisione del tribunale di New York di mandare a processo il principe,di violenzeai danni di Virginia Giuffre. Vi raccomandiamo... Il principe Andrea di York,, andrà a processo Il Duca èdida Virginia Giuffre, la donna che venti anni fa era una delle schiave del sesso nel traffico di ...

