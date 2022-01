Djokovic resta sospeso ma è nel tabellone degli Australian Open

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro giorno senza verdetti: non è ancora arrivata la decisione definitiva su Novak, a Melbourne dallo scorso 5 gennaio e in attesa del verdetto del ministro dell'immigrazioneo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic resta

Ieri controsi è espresso Stefanos Tsitsipas. Il greco si unisce ha detto all'emittente indiana Wion che Nole "sta giocando secondo le sue regole . Nessuno avrebbe mai pensato: posso andare ...Gli ultimi aggiornamenti Intanto il casoè ancora tutto da raccontare. Il rischio di ... ma per il momento il giocatorenel tabellone del torneo, che inizierà lunedì prossimo.E’ arrivata nelle prime ore del mattino di venerdì in Italia la decisione che può cambiare definitivamente il volto dell’Australian Open 2022: il governo australiano ha annullato per la seconda volta ...Novak Djokovic, il ministro dell'immigrazione australiano, Alex Hawke, ha annullato il visto del numero 1 del tennis che entro poche ore potrebbe essere costretto a lasciare il paese.