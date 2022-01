Covid: anestesisti, 'curva non si invertirà prima di febbraio' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo poche speranze che prima di febbraio si inverta la curva. Siamo rassegnati alla nostra previsione che per tutto gennaio il trend di aumento dei dati pandemici non accennerà a diminuire... Leggi su today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo poche speranze chedisi inverta la. Siamo rassegnati alla nostra previsione che per tutto gennaio il trend di aumento dei dati pandemici non accennerà a diminuire...

Advertising

GiovaQuez : Società italiana di chirurgia: 'La riduzione degli interventi è drammatica. Posti letto di chirurgia dimezzati, blo… - salutegreen24 : Covid in Italia, 'poche le speranze che prima di febbraio si inverta la curva'. A dirlo all'Adnkronos Salute è Ales… - iosonoacqua : #anestesisti carenti in tutta Italia. Ecco un altro caso (articolo di novembre 2021) Ma quanti ne avete #sospesi?… - iosonoacqua : La storia: 'Da 9 mesi aspetto l'intervento per un tumore' => Mancano gli anestesisti Alla fine dell'articolo (vi in… - ElVengadorDelF5 : RT @Adnkronos: #CovidItalia e curva contagi, per anestesisti nessuna inversione prima di febbraio. #ultimora -