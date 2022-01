Sassoli, la vergogna no - vax: 'Una buona notizia'. In chat commenti disumani e fake news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come frugare in una latrina infernale. È l'effetto che fa leggere le chat sui canali Telegram e non solo con cui la galassia no vax vomita odio. Senza provare un minimo di compassione. Per loro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come frugare in una latrina infernale. È l'effetto che fa leggere lesui canali Telegram e non solo con cui la galassia no vax vomita odio. Senza provare un minimo di compassione. Per loro ...

Advertising

GiuseppeDeidda2 : La morte di David Sassoli ha amareggiato tanti politici che hanno espresso il loro cordoglio pubblicamente. Anche G… - StefanoRHongBao : @nasellofra @RobertoRedSox Becchi è una persona disgustosa, una vergogna per Genova e per Unige che purtroppo, esse… - MGBasolu : RT @beatriceletre: Provo vergogna per chi da ieri scrive insinuazioni sulla morte e malattia di #Sassoli, nessun rispetto davanti alla mort… - MorinelliTony : RT @AnnaLeonardi1: I no vax che, sui social, esultano per la morte di #DavidSassoli sono la vergogna del genere umano. Ah dimenticavo: la… - Cucciolina96251 : RT @PietroSalvatori: Con l'hashtag #nessunacorrelazione una serie di tweet che attribuiscono la morte di David Sassoli al vaccino, corredat… -