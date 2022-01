Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche a gennaio 2022 il Reddito di cittadinanza verrà pagato in due diverse date, in base a quando è stata presentata e accolta la richiesta di accesso al sussidio. A gennaio c’è anche una data importante da segnare sul calendario per non rischiare di perdere il sussidio: il 31 gennaio. Entro quella data, infatti, i beneficiari devono rinnovare la Dsu per l’Isee 2022 per non continuare a ricevere regolarmente i pagamenti del sussidio. È salva la mensilità di gennaio che si riferisce ai redditi di dicembre ed è, quindi, ancora relativa al 2021: l’aggiornamento sarà necessario a partire da febbraio. Come di consueto, anche per il mese di gennaio sono due le date per il pagamento del Reddito di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche a2022 ildiverrà pagato in due diverse, in base a quando è stata presentata e accolta la richiesta di accesso al sussidio. Ac’è anche una data importante da segnare sul calendario per non rischiare di perdere il sussidio: il 31. Entro quella data, infatti, i beneficiari devono rinnovare la Dsu per l’Isee 2022 per non continuare a ricevere regolarmente idel sussidio. È salva la mensilità diche si riferisce ai redditi di dicembre ed è, quindi, ancora relativa al 2021: l’aggiornamento sarà necessario a partire da febbraio. Come di consueto, anche per il mese disono due leper il pagamento deldi ...

