Si infiamma la guerra per la conquista del Metaverso, con la ex Facebook di Mark Zuckerberg in prima linea a reclutare talenti. Microsoft ha perso solo lo scorso anno 100 dei suoi dipendenti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Internet guerra Internet, la guerra del Metaverso: Zuckerberg 'ruba' esperti a Microsoft Si infiamma la guerra per la conquista del metaverso, con la ex Facebook di Mark Zuckerberg in prima linea a reclutare talenti. Microsoft ha perso solo lo scorso anno 100 dei suoi dipendenti della divisione che si ...

Pressing di Biden su Ahmed per la pace nel Tigray ... ha limitato internet nel suo Paese per evitare la diffusione della protesta e il racconto della ... La guerra ha provocato migliaia di morti e sfollato più di 2 milioni di persone, alimentato la ...

