Udinese-Atalanta 2-6 | Gasperini | “Settimana di incertezza | noi avevamo più assenze”

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Per noi è stata unadi assoluta, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa. C’era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano leforse nepiù noi. È una situazione così un po’ per tutte le squadre”. Così Gian Pierocommenta la roboante vittoria dell’contro l’per 2-6. Interrogato ai microfoni di Sky sulla differenza di rendimento in trasferta degli orobici rispetto alle sfide casalinghe,spiega: “Ci son tante piccole cose, non c’è una motivazione sola. Probabilmente anche l’atteggiamento degli avversari, che in casa giocano a viso aperto. In ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - SkySport : UDINESE-ATALANTA 2-6 Risultato finale ? ? #Pasalic (’17) ? #Muriel (22’) ? #Malinovsky (43’) ? #Molina (’59) ?… - fantapiu3 : Le pagelle di #Udinese - #Atalanta Una dea ESAGERATA ne fa 6! Show di #Muriel A segno ancora #Beto #fantacalcio… - MundoNapoli : Serie A: l’Atalanta prevale contro l’Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta

...del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata a fine novembre nel match contro l'. ... per poi tornare in campo il sabato all'Allianz Stadium contro l'e martedì 18 negli ottavi ...Ridicolizza da solo la difesa dell'. L'non può fare a meno di un giocatore dalle sue qualità. Dal 78' Ilicic s.v. Gasperini 7 - L'è in palese difficoltà, lui ne approfitta. La ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Udinese-Atalanta. Friulani che pagano le tante assenze per Covid e i tanti uomini fuori ruolo. Muriel si conferma castigator ...Condividi questo articolo:Udine, 9 gen. – (Adnkronos) – Tutto facile per l’Atalanta che si impone in trasferta con un tennistico 6-2 all’Udinese con i giocatori contati per il Covid, inaugurando il su ...