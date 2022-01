Si torna a scuola (non tutti) con lo spettro della Dad. Rischio assenze tra i prof (Di domenica 9 gennaio 2022) Una sorta di primo giorno di scuola ma denso di incognite e preoccupazioni tanto che lo stesso ministro Patrizio Bianchi ammette che c'è la possibilità di assenze tra i prof. Lo spettro della ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Una sorta di primo giorno dima denso di incognite e preoccupazioni tanto che lo stesso ministro Patrizio Bianchi ammette che c'è la possibilità ditra i. Lo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si torna a scuola con lo spettro della Dad. Regioni in ordine sparso. Da Zaia ultimo appello: 'Non reggeremo'. Toti… - fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - cinnycx : ma io stavo tanto bene a non vede certe facce perché devo torna a scuola per farmi rodere ogni giorno - nestquotidiano : Scuola, Bianchi: “Si torna sui banchi, le regole sono chiare. Il personale? Prossibile che manchi” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Si torna a scuola con lo spettro della Dad. Regioni in ordine sparso. Da Zaia ultimo appello: 'Non reggeremo'. Toti: 'Non… -