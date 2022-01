NFT Barbie e Balmain | colleziona avatar alla moda

Advertising

FNW_IT : Balmain e Barbie lanceranno una collezione di abbigliamento e degli NFT - mffashion_com : Balmain si lega a Barbie per una collezione ready-to-wear e Nft -

Ultime Notizie dalla rete : NFT Barbie

For more information on thex Balmain collaboration and to join thex Balmain mintNFT fireside chat on 1/11, please visit. MattelCreations.com . Thex Balmain ready - to - ......sono stati creati 5 esclusivi giubbotti college style #BOSSxRussellAthletic in formato, ... Protagonisti del viaggio sonoe Ken, immersi nella loro nuova realtà fatta di inclusione e diversità.Balmain si unisce alla lunga lista di marchi di moda che collaborano con l'iconica Barbie. Tuttavia, questa nuova partnership è originale sotto diversi aspetti.La prima partnership dell’anno vede protagonisti Balmain e Barbie. La Maison ha realizzato una capsule in limited edition assieme all’azienda di giocattoli Mattel. Oltre alla linea d’abbigliamento ci ...