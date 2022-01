Saronno | il funerale di Alessandro Bisi L’ultimo saluto | “Eri un sole per noi”

(Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Siamo sbalorditi, colpiti e feriti. Un evento tragico di cui forse non ci siamo ancora resi conto”. Nell’omelia dei funerali di, don Federico Bareggi ha rivolto più di un pensiero anche alla sua famiglia e ai suoi amici. L’intera città disabato pomeriggio ha datoal 21enne morto in Valsassina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saronno funerale

... nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di. Le esequie saranno trasmesse in streaming sul link live di Radiorizzonti .incidente lombardia... nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di. Le esequie saranno trasmesse in streaming sul link live di Radiorizzonti .incidente lombardiaSi svolgono sabato pomeriggio i funerali di Alessandro Bisi, il giovane saronnese tragicamente scomparso sul monte Legnone ...SARONNO – Già un’ora prima oggi pomeriggio hanno iniziato ad arrivare in Prepositurale i primi saronnesi per riuscire ad essere presenti all’ultimo saluto ad Alessandro Bisi il ...