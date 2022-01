Meloni: “Il governo continua con la sua strategia fallimentare” (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “Norme confuse e contraddittorie: famiglie e imprese in ginocchio, studenti che rischiano nuovamente la didattica a distanza. Il governo ha puntato tutto sul Green Pass, ma nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto e per mettere in sicurezza le scuole. L’esecutivo, imperterrito, continua con la sua strategia fallimentare e a pagarne il prezzo sono solo gli italiani”. Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “Norme confuse e contraddittorie: famiglie e imprese in ginocchio, studenti che rischiano nuovamente la didattica a distanza. Ilha puntato tutto sul Green Pass, ma nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto e per mettere in sicurezza le scuole. L’esecutivo, imperterrito,con la suae a pagarne il prezzo sono solo gli italiani”. Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

