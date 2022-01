Sci alpino, Coppa Europa 2022: Joshua Sturm fa suo il primo slalom di Berchtesgaden, distanti gli italiani (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laurie Taylor spreca tutto e Joshua Sturm ringrazia. L’austriaco, infatti, si è aggiudicato il primo slalom di Berchtesgaden valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022, dopo che il rivale britannico ha inforcato nel corso della seconda manche, gettando alle ortiche un vantaggio di oltre un secondo (1.29 per l’esattezza) accumulato nella prima discesa. Sulla pista tedesca si è potuto finalmente dare il via al nuovo anno dato che, in teoria, si doveva tornare in azione nella giornata di ieri, ma le condizioni del meteo hanno costretto gli organizzatori a rimandare a oggi la prima delle due prove tra le porte strette. La giornata odierna presentava cielo sereno e temperatura di -7°, condizioni ideali per il ritorno in ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laurie Taylor spreca tutto eringrazia. L’austriaco, infatti, si è aggiudicato ildivalevole per ladi scimaschile 2021-, dopo che il rivale britannico ha inforcato nel corso della seconda manche, gettando alle ortiche un vantaggio di oltre un secondo (1.29 per l’esattezza) accumulato nella prima discesa. Sulla pista tedesca si è potuto finalmente dare il via al nuovo anno dato che, in teoria, si doveva tornare in azione nella giornata di ieri, ma le condizioni del meteo hanno costretto gli organizzatori a rimandare a oggi la prima delle due prove tra le porte strette. La giornata odierna presentava cielo sereno e temperatura di -7°, condizioni ideali per il ritorno in ...

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Joshua Sturm fa suo il primo slalom di Berchtesgaden, distanti gli italiani - Campioni_cn : Sci alpino: Fabio Allasina sugli scudi in Val Palot - OA_Sport : Luca De Aliprandini vuole giocarsi le sue chance nel gigante di Adelboden - lavocedialba : Sci alpino: Fabio Allasina sugli scudi in Val Palot - RSIsport : ??Lara Gut-Behrami torna in pista, sabato sarà al via del gigante di Kranjska Gora #RSISport -