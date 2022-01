Sanremo 2022 in crociera? La proposta spiazza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono tante le idee per organizzare il Sanremo 2022. Una in particolare avrebbe a dir poco del clamoroso. Ecco di cosa si tratta. Festival di Sanremo 2022 (Google Images)Come ogni anno, i preparativi per il Festival di Sanremo si fanno sempre più pressanti. Soprattutto perché, in questa situazione, c’è anche una pandemia da tener sotto controllo. Anche se, negli ultimi giorni, l’aumento dei contagi non fa stare tranquilli davvero nessuno. Intanto, però, i vertici stanno ragionando su alcune idee per far avvenire tutto in sicurezza. Ricordiamo anche che, questa edizione, è già partita con un caso clamoroso. Questo ha visto protagonista il cantante bolognese, Gianni Morandi, che ha postato, per sbaglio, il backstage della sua canzone. A seguito del piccolo incidente sia Morandi che ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono tante le idee per organizzare il. Una in particolare avrebbe a dir poco del clamoroso. Ecco di cosa si tratta. Festival di(Google Images)Come ogni anno, i preparativi per il Festival disi fanno sempre più pressanti. Soprattutto perché, in questa situazione, c’è anche una pandemia da tener sotto controllo. Anche se, negli ultimi giorni, l’aumento dei contagi non fa stare tranquilli davvero nessuno. Intanto, però, i vertici stanno ragionando su alcune idee per far avvenire tutto in sicurezza. Ricordiamo anche che, questa edizione, è già partita con un caso clamoroso. Questo ha visto protagonista il cantante bolognese, Gianni Morandi, che ha postato, per sbaglio, il backstage della sua canzone. A seguito del piccolo incidente sia Morandi che ...

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - rogahsgroupie : percependo tracollo non appena avremo la foto ufficiale dei big di Sanremo 2022 - Miti_Vigliero : Sanremo Festival, la città chiede di rinviarlo a marzo. La Rai tace, Palazzo Bellevue resta alla finestra… - blind_rhea : RT @sanremohistory: #RoadtoSanremo2022 - Puntata 1 - Achille Lauro Un cordiale saluto a tutti voi, e finalmente eccoci a Road to Sanremo… -