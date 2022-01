Pensione con 10 anni di contributi: quali possibilità? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cosa spetta al cittadino con soli 10 anni di contributi al compimento dei 67 anni? Se non si ha diritto alla Pensione di vecchiaia, quando spetta l'assegno sociale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cosa spetta al cittadino con soli 10dial compimento dei 67? Se non si ha diritto alladi vecchiaia, quando spetta l'assegno sociale. L'articolo .

