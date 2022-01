“Era proprio lì”. Annamaria Franzoni, succede a 20 anni esatti dall’omicidio del piccolo Samuele (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo anni di silenzio si torna a parlare di Annamaria Franzoni, la mamma che fu condannata per l’omicidio del figlio Samuele Lorenzi a Cogne. Era tornata libera nel 2018 dopo aver scontato la pena a 16 anni (ridotti a meno di 11). “Il raggiungimento del fine pena – spiegava all’Adnkronos il legale di Annamaria Franzoni, Paola Savio – non deve suscitare stupore. Si tratta di un calcolo matematico frutto di aver usufruito dei benefici penitenziari di legge che prevedono 45 giorni di sconto di pena ogni semestre di detenzione patito”. Dal 2014 Annamaria Franzoni si trovava ai domiciliari. “Quando qualcuno esce dal carcere un avvocato è sempre contento, in particolare per lei non solo perché l’ho difesa strenuamente contro tutto e tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopodi silenzio si torna a parlare di, la mamma che fu condannata per l’omicidio del figlioLorenzi a Cogne. Era tornata libera nel 2018 dopo aver scontato la pena a 16(ridotti a meno di 11). “Il raggiungimento del fine pena – spiegava all’Adnkronos il legale di, Paola Savio – non deve suscitare stupore. Si tratta di un calcolo matematico frutto di aver usufruito dei benefici penitenziari di legge che prevedono 45 giorni di sconto di pena ogni semestre di detenzione patito”. Dal 2014si trovava ai domiciliari. “Quando qualcuno esce dal carcere un avvocato è sempre contento, in particolare per lei non solo perché l’ho difesa strenuamente contro tutto e tutti ...

