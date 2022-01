Destro | che invenzione! Il gol di tacco è un gioiello

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara della 20ª giornata di Serie A, il Genoa di Shevchenko pareggia per 1 - 1 in casa del Sassuolo. In gol, di, e Berardi. Guarda il video della giocata del bomber rossoblù

Advertising

GenoaCFC : ?? 6' | MATTIA DESTROOOOOOOOOOOOOOOOOOO ???? Tacco delizioso di #Destro che la mette dentro! Che gooooooooool!… - big_fat_cat : RT @ProfCampagna: Nella 'Ninfa' di Giovanni Battista Lombardi è possibile notare un dettaglio meraviglioso: la rappresentazione dell'acqua… - pierluigir : @Marco_dreams Il suo braccio destro governatore dell’Abruzzo fa esattamente tutto quello che fa il governo, spesso… - robertoseveron1 : Due giorni con un mal di testa feroce. Cerchi di scrivere terminando il concetto prima che l’occhio destro finisca… - AntoCefalu : L’Atlético perde un pezzo fondamentale per il suo sistema e per la vittoria dell’ultima Liga. Mancherà soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Destro che

Nella gara della 20ª giornata di Serie A, il Genoa di Shevchenko pareggia per 1 - 1 in casa del Sassuolo. In gol, di tacco, e Berardi. Guarda il video della giocata del bomber rossoblùAl 42' Mertens in area respinge con il bracciouna punizione di Cuadrado : braccio largo, ... per fallo su Demmestava puntando l'area bianconera. Sull'avvio della stessa azione più di un ...Strakosha esce su Di Francesco, contatto sulla gamba destra c’è, più netta live che al replay. Nel finale, il rigore alla Lazio, anche qui non clamoroso ma c’è: Luperto allarga il braccio destro su ...Il primo grande colpo di mercato del ricchissimo fondo saudita Pif che ha acquistato il Newcastle è Kieran Trippier. È ufficiale l'arrivo del terzino destro inglese che si trasferisce al club inglese ...